"Убийца Xiaomi" Realme привезет в Европу множество новых смартфонов
Что важно, Realme X2, отличительной особенностью которого является основная камера на 64 Мп, уже представлен официально как в России, так и в Индии, правда под названием Realme XT. Напомним, что 15 октября устройство предлагалось по цене 19 990 рублей за версию с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной — Realme решила провести подобную акцию в честь запуска устройства на российском рынке. Сейчас смартфон продается по стандартной цене — 22 990 рублей.
Но это все не то. Само собой куда интереснее то, когда в Европе и, что более важно, в России стартуют продажи сегодняшней новинки — Realme X2 Pro. Судя по официальным данным, старт продаж самой свежей новинки должен состояться в начале ноября. За версию 6/64 ГБ компания попросить 399 евро, за 8/128 ГБ — 449 евро, а за максимальную комплектацию в лице версии на 12/256 ГБ компания попросит целых 499 евро. Касательно выхода новинки на российском рынке никакой информации нет.