"Убийца Xiaomi" Realme привезет в Европу множество новых смартфонов

Но это все не то. Само собой куда интереснее то, когда в Европе и, что более важно, в России стартуют продажи сегодняшней новинки — Realme X2 Pro. Судя по официальным данным, старт продаж самой свежей новинки должен состояться в начале ноября. За версию 6/64 ГБ компания попросить 399 евро, за 8/128 ГБ — 449 евро, а за максимальную комплектацию в лице версии на 12/256 ГБ компания попросит целых 499 евро. Касательно выхода новинки на российском рынке никакой информации нет.