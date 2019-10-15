"Убийца Xiaomi" Realme выпустит флагман на совершенно новом процессоре Qualcomm первым

Помимо того, что компания рассказала о двух устройствах: Realme X2 Pro и потенциальном смартфоне на базе неанонсированного чипа от Qualcomm, она также похвасталась последними данными о собственных успехах. Так, глава Realme рассказал, что смартфоны компании купили уже более 17 млн человек по всему миру, при этом продукция Realme доступна в более чем 20 странах мира.