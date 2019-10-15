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"Убийца Xiaomi" Realme выпустит флагман на совершенно новом процессоре Qualcomm первым
А также откроет первый фирменный магазин в Китае
Сегодня утром Realme провела презентацию, в рамках которой был анонсирован флагманский смартфон компании — Realme X2 Pro. Устройство может похвастаться передовыми характеристиками и крайне быстрой проводной зарядкой. Но это еще не все — все на том же мероприятии Realme подтвердила, что она занимается разработкой смартфона, который станет первым устройством, работающим на базе нового процессора Snapdragon, оснащенного встроенным 5G-модемом.
Помимо того, что компания рассказала о двух устройствах: Realme X2 Pro и потенциальном смартфоне на базе неанонсированного чипа от Qualcomm, она также похвасталась последними данными о собственных успехах. Так, глава Realme рассказал, что смартфоны компании купили уже более 17 млн человек по всему миру, при этом продукция Realme доступна в более чем 20 странах мира.
На данный момент известно о том, что выпуск Realme X2 Pro может помочь компании выйти еще на четыре новых европейских рынка: в Испанию, Францию, Италию и Великобританию. Также Realme рассказала, что планирует открыть в Китае свой первый фирменный магазин уже в ноябре 2019 года.
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