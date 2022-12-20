«Убийца Xiaomi»: Samsung представила сверхдешёвый смартфон с крупным экраном и ёмким аккумулятором

Компания Samsung представила в Индии сразу два новых смартфона — Galaxy A04 и Galaxy A04e. Оба устройства относятся к сверхбюджетному ценовому сегменту. И учитывая, что они предлагают за свою стоимость, корейский бренд явно создавал их для жёсткой конкуренции с Xiaomi.

Так, основой для обоих устройств стал чип Helio P35 от MediaTek, а их 6,5-дюймовые дисплеи могут похвастаться разрешением FullHD+ и вырезами в форме капли под 5 Мп камеру. Основные камеры смартфонов отличаются: 50 и 2 Мп в Galaxy A04 и 13 и 2 Мп в Galaxy A04e.

Из отличий также можно отметить объём внутренней памяти в базовых версиях. Это 64 ГБ у Galaxy A04 и 32 ГБ у Galaxy A04e. При этом оба аппарата получили 4 ГБ оперативной памяти, аккумулятор на 5000 мАч и Android 12 из коробки.

Что же до цен, то за Galaxy A04е 3/32 ГБ просят 110 долларов, 3/64 ГБ — 120 долларов, 4/128 ГБ — 140 долларов. В свою очередь Galaxy A04 в версии 4/64 ГБ обойдётся в 145 долларов, а 4/128 ГБ — в 160 долларов.