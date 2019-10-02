Убийцу "убийцы флагманов" покажут в ближайшие дни

Новые данные, опубликованные в сети, говорят нам о том, что устройство будет еще и самым доступным среди смартфонов, оснащенных экраном с частотой обновления 90 Гц. Забавно видеть, как Realme из всех орудий пытается ударить даже не по Xiaomi или Redmi, борьбу с которыми компании приписывают, а сразу в сторону OnePlus. Еще забавнее видеть подобные “удары”, если вспомнить, что обе компании — и Realme, и OnePlus — принадлежать общей материнской компании в лице Oppo.