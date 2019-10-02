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Убийцу "убийцы флагманов" покажут в ближайшие дни
Realme X2 Pro во всем должен быть лучше OnePlus 7T, в том числе и в плане цены
OnePlus недавно анонсировала своего нового “убийцу флагманов” — OnePlus 7T. Смартфон работает на базе Snapdragon 855 Plus и стоит при этом не намного-то и меньше, чем варианты от А-брендов. В свою очередь вчера Realme официально подтвердила, что их грядущий Realme X2 Pro станет самым дешевым смартфоном среди всех, кто оснащен флагманским Snapdragon 855 Plus.
Новые данные, опубликованные в сети, говорят нам о том, что устройство будет еще и самым доступным среди смартфонов, оснащенных экраном с частотой обновления 90 Гц. Забавно видеть, как Realme из всех орудий пытается ударить даже не по Xiaomi или Redmi, борьбу с которыми компании приписывают, а сразу в сторону OnePlus. Еще забавнее видеть подобные “удары”, если вспомнить, что обе компании — и Realme, и OnePlus — принадлежать общей материнской компании в лице Oppo.
Официальный анонс Realme X2 Pro состоится уже 4 октября в Испании. По словам компании, смартфон будет одновременно выпущен как в Европе, так и в Азии.
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