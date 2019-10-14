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Ученые переизобрели камеры смартфонов
Новые объективы тоньше, легче и дешевле в производстве
За последние десять лет камеры смартфонов превратились из непонятного придатка в полноценную киллер-фичу большинства современных флагманов. Но несмотря на заметный прогресс в качестве мобильной фотографии, многие пользователи все еще остаются недовольны тем фактом, что камеры большинства современных смартфонов совершенно разной ценовой категории страдают от одного недуга — они все выпирают из корпуса. Но последние исследования ученых помогут избавиться и от этой проблемы.
Так, исследователи из университета штата Юта разработали оптический объектив совершенно нового типа. Мало того, что он заметно тоньше и легче, чем все современные объективы, так он еще и безупречно подходит для ночной фотосъемки. Так, толщина нового объектива в тысячу раз меньше, чем у всех современных решений: несколько микрон против толщины в несколько миллиметров во всех доступных на сегодняшний день смартфонах. Разница в массе стекла не столь велика — “всего лишь” в 100 раз меньше.
Что интересно, благодаря особой технологии производства новых объективов, новинка может стать дешевле в производстве, чем современные фотообъективы для смартфонов. Помимо смартфонов новейшая разработка может быть применена в дронах и приборах ночного видения.
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