Ученые переизобрели камеры смартфонов

Так, исследователи из университета штата Юта разработали оптический объектив совершенно нового типа. Мало того, что он заметно тоньше и легче, чем все современные объективы, так он еще и безупречно подходит для ночной фотосъемки. Так, толщина нового объектива в тысячу раз меньше, чем у всех современных решений: несколько микрон против толщины в несколько миллиметров во всех доступных на сегодняшний день смартфонах. Разница в массе стекла не столь велика — “всего лишь” в 100 раз меньше.

Что интересно, благодаря особой технологии производства новых объективов, новинка может стать дешевле в производстве, чем современные фотообъективы для смартфонов. Помимо смартфонов новейшая разработка может быть применена в дронах и приборах ночного видения.