Ученые придумали, как заряжать смартфон от 0 до 100% за 1 минуту

Опубликовано 04 июня 2024, 16:08
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Ученые придумали, как заряжать смартфон от 0 до 100% за 1 минутуБыстрее бы технология начала использоваться
Исследователи из Университета Колорадо (США) предложили революционную разработку — использовать суперконденсаторы вместо аккумуляторов в мобильных устройствах.
Благодаря этому открытию зарядка смартфона от 0 до 100% будет занимать всего 1 минуту, а электромобиля – 10 минут.
Суперконденсаторы обладают рядом преимуществ перед традиционными аккумуляторами:
- КПД: У суперконденсаторов он составляет 99%, а у аккумуляторов – 90%.
- Скорость зарядки: За счет отсутствия необходимости в преобразовании энергии, зарядка происходит в разы быстрее.
- Износостойкость: Суперконденсаторы выдерживают больше циклов зарядки/разрядки, чем аккумуляторы.
Главной задачей на данный момент является адаптация технологии суперконденсаторов для использования в устройствах хранения энергии.
Но потенциал у этой разработки огромный, и она может стать настоящим прорывом в сфере мобильных технологий.