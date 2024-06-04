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Опубликовано 04 июня 2024, 16:08
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Ученые придумали, как заряжать смартфон от 0 до 100% за 1 минуту

Быстрее бы технология начала использоваться
Исследователи из Университета Колорадо (США) предложили революционную разработку — использовать суперконденсаторы вместо аккумуляторов в мобильных устройствах.
Ученые придумали, как заряжать смартфон от 0 до 100% за 1 минуту
© Ferra

Благодаря этому открытию зарядка смартфона от 0 до 100% будет занимать всего 1 минуту, а электромобиля – 10 минут.

Суперконденсаторы обладают рядом преимуществ перед традиционными аккумуляторами:

  • КПД: У суперконденсаторов он составляет 99%, а у аккумуляторов – 90%.
  • Скорость зарядки: За счет отсутствия необходимости в преобразовании энергии, зарядка происходит в разы быстрее.
  • Износостойкость: Суперконденсаторы выдерживают больше циклов зарядки/разрядки, чем аккумуляторы.

Главной задачей на данный момент является адаптация технологии суперконденсаторов для использования в устройствах хранения энергии.

Но потенциал у этой разработки огромный, и она может стать настоящим прорывом в сфере мобильных технологий.

Источник:Phys.org
Автор:Булат Кармак
Теги:
#смартфон
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#батарея