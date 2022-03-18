Учёные научились диагностировать болезни при помощи камеры смартфонов

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Учёные научились диагностировать болезни при помощи камеры смартфоновЭто может сделать домашнюю медицину на голову более продвинутой
Каких-то 10-15 лет назад камеры в смартфонах имели достаточно скромные возможности. А сегодня многие из них, в том числе благодаря нейросетям, могут потягаться с простенькими фотоаппаратами.
И мимо такого прогресса не могли пройти учёные. Так, например, группа специалистов из Вашингтонского университета в США предложили использовать камеру смартфона для проведения различных тестов здоровья.
Речь идёт о технологии лидар, которая может быть применима в определении свойств жидкостей, в том числе крови, плазмы и других биологических компонентов. И одна из диагностик, где камера смартфона может быть полезна — это тестировании крови на коагуляцию, т.е. на свёртывание.
Сообщается, что средняя точность замеров в рамках тестирования составила 91,5%. Также лидар можно использовать для оценки ожоговых ран, мониторинга родимых пятен, отслеживания кровотока в сетчатке.