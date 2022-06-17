Учёные научились применять устаревшие смартфоны Google для диагностики болезни Альцгеймера

Для исследования, с помощью инфракрасной камеры, используемой для разблокировки смартфона по лицу, делается снимок глаз потенциального пациента, после чего данные отправляются в лабораторию.

Если метод зарекомендует себя, это удешевит диагностирование болезни Альцгеймера, так как обычно подобные исследования проводятся в лабораторных условиях, на оборудовании стоимостью не менее $10 тысяч. А предложенный метод позволяет собирать данные в домашних условиях.