Учёные научились применять устаревшие смартфоны Google для диагностики болезни Альцгеймера

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Учёные научились применять устаревшие смартфоны Google для диагностики болезни АльцгеймераРечь идёт о Google Pixel 4
Исследователи из лаборатории DigiHealth Калифорнийского университета в США начали использовать устаревшую модель смартфона — Google Pixel 4 — для диагностирования болезни Альцгеймера.
Для исследования, с помощью инфракрасной камеры, используемой для разблокировки смартфона по лицу, делается снимок глаз потенциального пациента, после чего данные отправляются в лабораторию.
Если метод зарекомендует себя, это удешевит диагностирование болезни Альцгеймера, так как обычно подобные исследования проводятся в лабораторных условиях, на оборудовании стоимостью не менее $10 тысяч. А предложенный метод позволяет собирать данные в домашних условиях.