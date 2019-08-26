Учёные рассказали, как снизить риск травм при использовании смартфона

Учёный Эрна Фариза Мохд Пут (Erna Faryza Mohd Poot) из малазийского университета Perdana University рассказал ряд правил, которые позволяют снизить риск травм и другой ущерб здоровью при использовании смартфонов. Материал опубликован на сайте университета.

Как отметил исследователь, большинство владельцев страдают от проблем из-за слишком долгого использования смартфонов, плохой осанки и малой осведомлённости об эргономике. В результате, страдают суставы, мышцы, связки и нервы.

Учёный рекомендует при покупке проверить, насколько хорошо смартфон обхватывается и можно ли им управлять одной рукой. Для этого он советует попробовать дотянуться до экрана большим и указательным пальцами поочерёдно. Просто выбирать самый большой смартфон не рекомендуется, поскольку он будет неудобен. Для набора текста он советует использовать не большие пальцы, а именно указательные.

Для правильной осанки не рекомендуется держать смартфон под грудью или на коленях, а располагать на уровне глаз, подбородка или груди, чтобы не приходилось сильно изгибать шею. Также стоит не тянуться шеей, а попробовать сначала просто опустить глаза.

Разговор по телефону, когда аппарат зажимается между плечом и ухом чреват защемлением межпозвоночных дисков и сдавливанием нервов. Раз в полчаса стоит отложить смартфон или другое устройство и сделать разминку пальцев, запястий и шеи.