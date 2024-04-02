Учёные создали 3D-голограмму, используя лишь экран смартфона

Традиционные методы голографии, хотя и способны создавать реалистичные 3D-изображения, но не всегда практичны из-за использования лазеров. Они делают систему сложной, дорогостоящей и потенциально опасной для глаз. Однако новый метод, основанный на компьютерной генерации голографии, позволяет использовать только смартфон и оптический компонент для воспроизведения трехмерного цветного изображения.

Ученые уверены, что этот метод может быть полезен для улучшения производительности дисплеев виртуальной реальности и дополненной реальности, а также для создания более реалистичного и интерактивного пользовательского опыта. Они уже продемонстрировали работу метода, создав двухслойное оптическое изображение на основе голографии с использованием смартфона и оптического модуля.