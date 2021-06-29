Учёные создали дешёвую технологию, заряжающую смартфон от 0 до 100% за 5 минут

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Учёные создали дешёвую технологию, заряжающую смартфон от 0 до 100% за 5 минутЭто даже быстрее, чем у Xiaomi c её 200 Вт зарядкой
Группа учёных из Кембриджского университета изобрел новую технологию. С её помощью аккумулятор смартфона можно зарядить от 0 до 100% всего за считанные минуты!
Если быть точнее, то за 5 минут. При этом, по словам разработчиков, цена их революционной технологии зарядки очень низкая, а уровень безопасности — высокий. Так, например, она позволяет сохранить жизнь аккумулятора, избегая при этом его перегрева в процессе восполнения заряда, сообщает Gizmochina.
Отметим, что недавно похожую разработку продемонстрировала Xiaomi. Компания представила 200 Вт зарядку, способную зарядить Mi 11 от 0 до 100% всего за 8 минут. При этом не совсем ясно, в каком устройстве IT-гигант планирует применить её впервые.