Учёные создали дешёвую технологию, заряжающую смартфон от 0 до 100% за 5 минут

Если быть точнее, то за 5 минут. При этом, по словам разработчиков, цена их революционной технологии зарядки очень низкая, а уровень безопасности — высокий. Так, например, она позволяет сохранить жизнь аккумулятора, избегая при этом его перегрева в процессе восполнения заряда, сообщает Gizmochina.