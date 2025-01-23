Ударопрочность нового смартфона HONOR X9c протестировали профессиональные керлингистки

Опубликовано 23 января 2025, 10:001 мин.
Ударопрочность нового смартфона HONOR X9c протестировали профессиональные керлингисткиУстройство показало чудеса стойкости
Смартфон HONOR X9c получил 5-звездочный сертификат SGS Premium Performance, подтверждающий его устойчивость к падениям с высоты до 2 метров.
Но проверить его реальную прочность решили необычным образом — во время игры в керлинг. Спортсменки сборной Москвы протестировали смартфон, подвергнув его ударам камня для керлинга весом почти 20 кг.
HONOR X9c испытал на себе основные виды ударов: тейк, тейк стей, гард и другие. За час интенсивной тренировки на корпусе и экране не появилось видимых повреждений.
Для сравнения, спортсменки упомянули случай, когда другой смартфон не выдержал удара керлингового камня, сразу лишившись экрана и задней панели. HONOR X9c, напротив, показал высокую стойкость, подтвердив свои амбиции стать лидером среди ударопрочных моделей.