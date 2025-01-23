Ударопрочность нового смартфона HONOR X9c протестировали профессиональные керлингистки

Но проверить его реальную прочность решили необычным образом — во время игры в керлинг. Спортсменки сборной Москвы протестировали смартфон, подвергнув его ударам камня для керлинга весом почти 20 кг.

HONOR X9c испытал на себе основные виды ударов: тейк, тейк стей, гард и другие. За час интенсивной тренировки на корпусе и экране не появилось видимых повреждений.