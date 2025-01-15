Ударопрочный смартфон HONOR X9c с аккумулятором на 6600 мАч поступит в продажу в РФ уже в конце января

HONOR X9c среди ударопрочных смартфонов предлагает одни из самых высоких характеристик на сегодня: прочный корпус и экран, который устойчив к повреждениям при падении с высоты до двух метров. Батарея на 6600 мАч с кремний-углеродной технологией и AI-камеру с разрешением 108 Мп и функцией оптической стабилизации изображения (OIS).

Смартфон также имеет степень защиты от влаги и пыли IP65M и поддержку управления мокрыми руками. HONOR X9c будет доступен в трех цветах: фиолетовом, черном и нефритовом. Исполнение в фиолетовом цвете отсылает к дизайну флагманского смартфона Magic6 Pro RSR Porsche Design.