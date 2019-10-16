Удешевленная версия Honor 20 была слита в сеть накануне анонса

А вообще, уже сейчас, благодаря другим утечкам, о железе смартфона известно следующее: новинка получит 6,3-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ или 1080 x 2400 пикселей. По поводу процессора устройства данные разнятся: один инсайдер утверждает, что Honor 20 Lite будет построен на базе чипсета Kirin 810, в то время как другой, более надежный источник говорит об использовании Kirin 710. Также, судя по имеющимся данным, устройство получит от 4 до 8 ГБ оперативной памяти и от 64 до 256 ГБ постоянной памяти. Напомним, что анонс смартфона состоится 22 октября. На момент написания новости, информации о его стоимости и продажах за пределами Китая нет.