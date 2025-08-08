Удешевленный флагман Galaxy S25 FE получит батарею на 4900 мАч, до 12 ГБ оперативки и цену от $649

По информации источника, устройство оснастят аккумулятором на 4900 мАч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт. Это больше, чем сообщалось ранее и должно обеспечить хорошую автономность.

За производительность будет отвечать чипсет Exynos 2400, в паре с 8 или 12 ГБ оперативной памяти. Постоянной памяти будет 128 или 256 ГБ.

Galaxy S25 FE получит 6,7-дюймовый экран Dynamic AMOLED с частотой обновления 120 Гц и разрешением FullHD+. Основная камера будет тройной: 50, 12 и 8 Мп. Такой набор предполагает универсальность в фото- и видеосъемке.

Ожидается, что цена базовой версии на 8/128 ГБ составит $649. Это делает смартфон интересным выбором для тех, кто хочет получить почти флагман, но по более доступной цене.