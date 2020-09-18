Удешевленный флагман Samsung Galaxy S20 FE появился на "живых" фото

Судя по ним, устройство получится достаточно компактным, несмотря на 6,5-дюймовый AMOLED-дисплей, который ему приписывают более ранние слухи. Также утечки утверждают, что смартфон получит поддержку частоты обновления 120 Гц, фронтальную камеру на 32 Мп и тройную основную на 12, 12 и 8 Мп. Основной Galaxy S20 FE станет процессор Snapdragon 865, а аккумулятор получит емкость 4 500 мАч.