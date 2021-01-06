Удешевлённая версия флагманского Xiaomi Mi 11 показалась на качественных изображениях

Собрал все рендеры устройства YouTube-блогер под ником The Pixel. При этом также в своём видео он рассказал, какое «железо» стоит ждать в смартфоне. Так, работать Mi 11 Lite будет на базе процессора Snapdragon 732G — именно на нём построен уже вышедший POCO X3. Оперативной памяти в новинке ожидается 6 ГБ, в то время как постоянной — 128 ГБ. Основная камера будет тройной: на 64, 8 и 5 Мп.