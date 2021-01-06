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Удешевлённая версия флагманского Xiaomi Mi 11 показалась на качественных изображениях
Также стали известны характеристики девайса
Совсем недавно, 28 декабря, Xiaomi анонсировала свой свежий флагманский смартфон — Xiaomi Mi 11. А уже сейчас в сети появляются всё новые и новые слухи, касающиеся удешевлённой версии девайса. Так, новинка, которую именуют Mi 11 Lite, показалась на качественных изображениях.
Собрал все рендеры устройства YouTube-блогер под ником The Pixel. При этом также в своём видео он рассказал, какое «железо» стоит ждать в смартфоне. Так, работать Mi 11 Lite будет на базе процессора Snapdragon 732G — именно на нём построен уже вышедший POCO X3. Оперативной памяти в новинке ожидается 6 ГБ, в то время как постоянной — 128 ГБ. Основная камера будет тройной: на 64, 8 и 5 Мп.
К сожалению, нет никакой информации, какой будет ёмкость аккумулятора. Зато уже сейчас есть инсайды, согласно которым смартфон получит 120 Гц дисплей и цену в районе 325 долларов или 24 тыс рублей. Анонс Xiaomi Mi 11 Lite ожидается уже в конце марта 2021 года.