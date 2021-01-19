Удешевлённая версия флагманского Xiaomi Redmi K40 Pro получит неанонсированный чип Snapdragon 870

Называться смартфон будет максимально логично — Redmi K40, сообщает Gizchina. При этом помимо смены Snapdragon 888 на более «простой» мобильный процессор, устройство получит приятный бонус в виде уменьшенной цены. Если верить данным инсайдеров, то за базовую версию Redmi K40 на старте попросят 462 доллара или 34 тыс рублей.

Напомним, что совсем недавно Xiaomi анонсировала флагманский Xiaomi Mi 11. Грядущий же Redmi K40 Pro должен стать «ответом» суббренда китайского ИТ-гиганта на главный аппарат своей головной компании.