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Удешевлённая версия флагманского Xiaomi Redmi K40 Pro получит неанонсированный чип Snapdragon 870
Осталось дождаться официального анонса: как самого смартфона, так и процессора
Судя по количеству утечек, уже совсем скоро Xiaomi анонсирует свой новый недорогой флагман — Redmi K40 Pro. Но, если верить последним «сливам», у устройства будет и удешевлённая версия, в основу которой ляжет ещё неанонсированный чип Snapdragon 870.
Называться смартфон будет максимально логично — Redmi K40, сообщает Gizchina. При этом помимо смены Snapdragon 888 на более «простой» мобильный процессор, устройство получит приятный бонус в виде уменьшенной цены. Если верить данным инсайдеров, то за базовую версию Redmi K40 на старте попросят 462 доллара или 34 тыс рублей.
Напомним, что совсем недавно Xiaomi анонсировала флагманский Xiaomi Mi 11. Грядущий же Redmi K40 Pro должен стать «ответом» суббренда китайского ИТ-гиганта на главный аппарат своей головной компании.