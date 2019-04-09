Удешевлённая версия Honor 20 засветилась в подробностях

Камера сочетает 24-мегапиксельный модуль с апертурой f/1.8, ультраширокоугольный модуль на 8 Мп с углом обзора 120 градусов и 2-мегапиксельный датчик глубины. Фронтальная камера — 32-мегапиксельная. Дисплей у смартфона 6,21-дюймовый разрешением Full HD+(2340 x 1080 пикселей) с каплевидным вырезом.

Аппаратной основной станет флагманский процессор Kirin 710, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Для карточек памяти и двух SIM-карт предусмотрены отдельные слоты. Аккумулятор обладает ёмкостью 3400 мАч. Работа производится под управлением операционной системы Android 9 Pie с оболочкой EMUI 9.

Honor 20 Lite выйдет в двух версиях — чёрном и переливающимся синем. Цена составит 280 евро.