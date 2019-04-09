Удешевлённая версия Honor 20 засветилась в подробностях

Роланд Квандт (Roland Quandt), редактор известного регулярными утечками немецкого ресурса WinFuture, поделился рендерами и подробностями о характеристиках готовящегося к выпуску смартфона Honor 20 Lite, пока не представленного производителем официально.
Как и старшие собратья по серии, Honor 20 Lite получит тройную основную камеру, хотя она и будет организована немного иначе — единым модулем.
Камера сочетает 24-мегапиксельный модуль с апертурой f/1.8, ультраширокоугольный модуль на 8 Мп с углом обзора 120 градусов и 2-мегапиксельный датчик глубины. Фронтальная камера — 32-мегапиксельная. Дисплей у смартфона 6,21-дюймовый разрешением Full HD+(2340 x 1080 пикселей) с каплевидным вырезом.
Аппаратной основной станет флагманский процессор Kirin 710, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Для карточек памяти и двух SIM-карт предусмотрены отдельные слоты. Аккумулятор обладает ёмкостью 3400 мАч. Работа производится под управлением операционной системы Android 9 Pie с оболочкой EMUI 9.
Honor 20 Lite выйдет в двух версиях — чёрном и переливающимся синем. Цена составит 280 евро.