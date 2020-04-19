Удешевлённая версия Samsung Galaxy Note 10 упала в цене

Galaxy Note10 Lite получил 6.7-дюймовый Super AMOLED дисплей с разрешением FullHD+. Смартфон работает на базе Exynos 9810 с энергоемким аккумулятором на 4500 мАч. Кроме того, устройство оснащено поддержкой супер быстрой зарядки 25Вт, благодаря которой его можно зарядить буквально за один час. Также стоит отметить поддержку фирменного стилуса S Pen.

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