Удешевлённый флагман Google Pixel 6a получит фирменный процессор компании

Благодаря тому, что последний протестировали в бенчмарке Geekbench, у нас появилось какое-никакое понимание характеристик девайса. Так, например, теперь мы знаем, что смартфон будет базироваться на фирменном чипе Google — Tensor GS101.

В его состав войдут два «больших» ядра Cortex-X1 (2,80 ГГц), два производительных Cortex-A76 (2,25 ГГц) и четыре энергоэффективных (1,8 ГГц) — всего 8 ядер.