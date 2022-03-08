Удешевлённый флагман Google Pixel 6a получит фирменный процессор компании

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Удешевлённый флагман Google Pixel 6a получит фирменный процессор компанииНеужели компания навсегда отказалась SoC серии Snapdragon?
В последние месяцы по сети ходит множество разговоров о двух новинках от Google — первых «умных» часах компании Pixel Watch и недорогом флагмане Pixel 6a.
Благодаря тому, что последний протестировали в бенчмарке Geekbench, у нас появилось какое-никакое понимание характеристик девайса. Так, например, теперь мы знаем, что смартфон будет базироваться на фирменном чипе Google — Tensor GS101.
В его состав войдут два «больших» ядра Cortex-X1 (2,80 ГГц), два производительных Cortex-A76 (2,25 ГГц) и четыре энергоэффективных (1,8 ГГц) — всего 8 ядер.
Из прочего можно отметить, что Pixel 6a получит 6 ГБ оперативной памяти, а в самом тесте устройство смогло набрать 1050 и 2883 баллов в одноядерном и многоядерном тестах соответственно.
Анонс новинки ожидается уже в мае, в рамках Google I/O 2022. Тогда же от компании ждут анонса долгожданных Pixel Watch.
Источник: GSMArena