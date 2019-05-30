Удешевлённый флагман Meizu с тройной камерой на 48 Мп представлен официально

Китайская компания Meizu представила сегодня в Китае недорогую модель Meizu 16Xs с рядом «флагманских» функций. Смартфон может похвастаться тройной камерой с основным датчиком Samsung ISOCELL Bright GM1 разрешением 48 Мп и встроенным прямо в экран сканером отпечатков пальцев.
Meizu 16Xs оснащается 6,2-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (1080 х 2232 пикселей), основной тройной камерой 48+8+5 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 18 Вт. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Snapdragon 675, 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти.
Смартфон работает под управлением операционной системы Android 9.0 Pie с фирменной оболочкой Flyme OS 7. Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5, GPS, есть порт USB Type-C. Размеры составляют 152 х 74,4 х 8,35 мм, а вес — 165 граммов.