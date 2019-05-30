Удешевлённый флагман Meizu с тройной камерой на 48 Мп представлен официально

Китайская компания Meizu представила сегодня в Китае недорогую модель Meizu 16Xs с рядом «флагманских» функций. Смартфон может похвастаться тройной камерой с основным датчиком Samsung ISOCELL Bright GM1 разрешением 48 Мп и встроенным прямо в экран сканером отпечатков пальцев.