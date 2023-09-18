Удешевлённый флагманский смартфон Samsung Galaxy S23 FE показали со всех сторон

Не так давно в Сети появился официальный рекламный постер, демонстрирующий все четыре цвета предстоящей новинки. Теперь же источник опубликовал 360-градусное видео, которое раскрывает дизайн смартфона с разных сторон.

С первого взгляда на видео становится ясно, что Galaxy S23 FE не сильно отличается от своих старших собратьев или даже от моделей серии A.

Это не то чтобы плохо, поскольку дизайнерская концепция Samsung становится всё более узнаваемой и привлекательной. Устройства могут выглядеть одинаково, но они приятны на ощупь и хорошо лежат в руке.