Удешевлённый флагманский смартфон Samsung Galaxy S23 FE показали со всех сторон

Удешевлённый флагманский смартфон Samsung Galaxy S23 FE показали со всех сторонВыглядит узнаваемо
Сезон утечек о новом смартфоне Samsung Galaxy S23 FE в самом разгаре.
Не так давно в Сети появился официальный рекламный постер, демонстрирующий все четыре цвета предстоящей новинки. Теперь же источник опубликовал 360-градусное видео, которое раскрывает дизайн смартфона с разных сторон.
С первого взгляда на видео становится ясно, что Galaxy S23 FE не сильно отличается от своих старших собратьев или даже от моделей серии A.
Это не то чтобы плохо, поскольку дизайнерская концепция Samsung становится всё более узнаваемой и привлекательной. Устройства могут выглядеть одинаково, но они приятны на ощупь и хорошо лежат в руке.
Что касается даты выпуска Galaxy S23 FE, точной информации пока нет. Ожидается, что Samsung представит новинку вместе с другими устройствами уже в этом году.
В противном случае, выпуск смартфона в начале 2024 года будет мало актуален, учитывая, что в I квартале этого же года ожидается выпуск серии Galaxy S24.