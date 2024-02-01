Удовлетворённость покупателей iPhone 15 Pro и Pro Max начала быстро снижаться

Так, уже в сентябре 2023 года, практически сразу после старта продаж, удовлетворённость покупателей iPhone 15 Pro оказалась ниже, чем iPhone 13 Pro и 14 Pro. Последний отчёт PerfectRec показал усиление этой тенденции: показатель удовлетворённости iPhone 15 Pro и Pro Max снизился по сравнению с младшим моделями — iPhone 15 и 15 Plus.

Рейтинг был составлен на основании 700 тысяч отзывов в поисковике Google. Агентство подсчитало и соотношение количества пользователей, которые в разное время ставили 5 баллов из 5 при оценке флагманских айфонов.

Если в сентябре 2023 года «пять из пяти» ставили 73,5% пользователей iPhone 15 Pro, то сейчас этот показатель составляет 66,1%. Для iPhone 15 Pro Max доля высших оценок уменьшилась с 77% до 72,5%. При этом количество оценок «пять из пяти» в отношении iPhone 15 поднялось с 68,2% до 78,1%, а 15 Plus поднялся с 70% до 73,5%.