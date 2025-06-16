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Опубликовано 16 июня 2025, 07:24
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Украденные во время беспорядков в США iPhone заблокировались и начали передавать сигнал тревоги

Киберпанк, который мы заслужили
Во время беспорядков в Лос-Анджелесе, вызванных протестами против операций ICE, протестующие разграбили магазин Apple Tower Theatre.
Украденные во время беспорядков в США iPhone заблокировались и начали передавать сигнал тревоги
© Ferra

Однако те, кто унес с собой iPhone, вскоре получили неприятный сюрприз: устройства заблокировались, начали издавать громкие звуки и показывать предупреждение: «Пожалуйста, верните устройство в Apple Tower Theatre. Оно отключено и отслеживается. Власти будут уведомлены».

По сообщениям, в магазине были похищены демонстрационные модели, которые Apple заранее защитила удаленной блокировкой и включением сигнализации.

Полиция подтвердила, что по делу о краже iPhone задержано не менее трех человек. Всего за время протестов в центре города, которые переросли в массовые беспорядки, было арестовано около 400 человек.

Некоторые из них обвиняются в нападении на офицеров и хранении оружия, включая коктейли Молотова.

Источник:Indiatimes
Автор:Булат Кармак
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