Украденные во время беспорядков в США iPhone заблокировались и начали передавать сигнал тревоги

Однако те, кто унес с собой iPhone, вскоре получили неприятный сюрприз: устройства заблокировались, начали издавать громкие звуки и показывать предупреждение: «Пожалуйста, верните устройство в Apple Tower Theatre. Оно отключено и отслеживается. Власти будут уведомлены».

По сообщениям, в магазине были похищены демонстрационные модели, которые Apple заранее защитила удаленной блокировкой и включением сигнализации.

Полиция подтвердила, что по делу о краже iPhone задержано не менее трех человек. Всего за время протестов в центре города, которые переросли в массовые беспорядки, было арестовано около 400 человек.

Некоторые из них обвиняются в нападении на офицеров и хранении оружия, включая коктейли Молотова.