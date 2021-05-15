Ulefone анонсирует смартфон с аккумулятором 13 200 мАч и обратной зарядкой других устройств

Об этом сообщили представители компании, опубликовав соответствующий тизер. На нем, к слову, расположена информация о емкости новинки, а также продемонстрированы очертания ее корпуса. Также на постере можно увидеть фразу “Power is back”, что и говорит о поддержке обратной зарядки других устройств. Напомним, что последний смартфон этой серии — Ulefone Power 5S — был выпущен более двух лет назад.

На данный момент информации о других технических особенностях грядущего аппарата — неизвестны. Предполагается же, что смартфон оснастят поддержкой быстрой зарядки. Анонсировать новинку должны в ближайшее время.