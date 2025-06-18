Ulefone представила «монстра автономности» Armor 34 Pro с батареей на 25 500 мАч

Опубликовано 18 июня 2025, 08:261 мин.
Ulefone представила «монстра автономности» Armor 34 Pro с батареей на 25 500 мАчКак минимум ради интереса такое можно пощупать
Ulefone выпустила экстремальный защищённый смартфон Armor 34 Pro — устройство, которое совмещает функции кинотеатра, фонаря и павербанка.
Главная особенность — аккумулятор на 25 500 мАч, обеспечивающий до 10 дней работы в режиме ожидания. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 66 Вт — до 40% за 10 минут.
Встроенный проектор с яркостью 150 люмен, автофокусом и поддержкой экрана до 100 дюймов превращает телефон в портативную систему развлечений. Для охлаждения при длительном использовании предусмотрен активный вентилятор.
Смартфон также оснащён ярким кемпинговым фонарём (1100 люмен, 585 светодиодов) и сигнальными огнями. Камеры впечатляют: основной сенсор на 50 Мп, 64 Мп модуль ночного видения и 50 Мп сверхширокоугольная камера.
Работает устройство на чипе MediaTek Dimensity 7300 с результатом свыше 750 000 баллов в AnTuTu.