Ulefone представила «монстра автономности» Armor 34 Pro с батареей на 25 500 мАч

Главная особенность — аккумулятор на 25 500 мАч, обеспечивающий до 10 дней работы в режиме ожидания. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 66 Вт — до 40% за 10 минут.

Встроенный проектор с яркостью 150 люмен, автофокусом и поддержкой экрана до 100 дюймов превращает телефон в портативную систему развлечений. Для охлаждения при длительном использовании предусмотрен активный вентилятор.