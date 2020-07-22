Ультрабюджетный смартфон Xiaomi Poco C3 "засветился" в сети

В качестве источника в данном случае выступает база данных Bluetooth Special Interest Group - там было найдено упоминание нового смартфона компании. Как и говорилось ранее, Poco C3 окажется полной копией недорогого Redmi 9C, анонс которого состоялся пару недель назад. Исходя из этого, уже сейчас можно предположить, что Poco C3 будет работать на базе процессора MediaTek Helio G35, иметь 6,5-дюймовый FullHD+ дисплей, а также аккумулятор на 5 000 мАч и связку 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ постоянной памяти.

Redmi 9C на старте продавался по цене 100 долларов, а это значит, что новый смартфон Poco будет оценен примерно в ту же цену. Ожидается, что устройство анонсируют уже в августе 2020 года.