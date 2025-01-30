Ультратонкий Galaxy S25 Edge получит камеры S25 или S25 Ultra

Подробности о характеристиках телефона не раскрываются, но появились слухи о его камерах. Ранее сообщалось, что Galaxy S25 Edge будет оснащён 200 Мп основной камерой, 50 Мп ультраширокой камерой и 50 Мп телефотокамерой, но последние инсайды некоего источника в соцсети X указывают на 200 Мп основную камеру и 12 Мп ультраширокую камеру, которые являются комбинацией камер Galaxy S25 Ultra и Galaxy S25+.

Также в сообщении было упомянуто, что дисплей Galaxy S25 Edge получит защитное стекло Gorilla Glass Victus 2 от Corning.