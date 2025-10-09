Ультратонкий смартфон Motorola Edge 70 получит аккумулятор на 4800 мАч

По сути, это открытая и официальная информация. В новой модели Edge 70 будет установлен аккумулятор ёмкостью 4800 мАч, что меньше, чем у Tecno, но больше, чем у S25 Edge и iPhone Air. Ожидается, что телефон будет поддерживать проводную зарядку мощностью 68 Вт.

Некоторые итальянские ритейлеры уже предложили модель по цене от 709 до 801,91 евро, которая оснащена 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти. Все объявления касаются цвета Bronze Green, которая, вероятно, будет официально названа Pantone Bronze Green благодаря сотрудничеству Motorola с Pantone.

Согласно утечкам, толщина Edge 70 составит менее 6 мм. Устройство будет оснащено основной камерой на 50 Мп с оптической стабилизацией изображения (OIS), сверхширокоугольной камерой с углом обзора 120 градусов и стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos.