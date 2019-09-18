Улучшенный бюджетный смартфон Samsung Galaxy A30s доступен в России

Компания Samsung Electronics начала продажи представленного в августе смартфона Galaxy A30s в некоторых европейских странах, включая Россию.

Смартфон представлен в фиолетовом, белом и черном цветах. Предлагаются две версии памяти, на 32 ГБ и 64 ГБ по рекомендованной цене 15 990 и 17 990 рублей соответственно.