Улучшенный бюджетный смартфон Samsung Galaxy A30s доступен в России

Компания Samsung Electronics начала продажи представленного в августе смартфона Galaxy A30s в некоторых европейских странах, включая Россию.
Смартфон представлен в фиолетовом, белом и черном цветах. Предлагаются две версии памяти, на 32 ГБ и 64 ГБ по рекомендованной цене 15 990 и 17 990 рублей соответственно.
Galaxy A30s оснащается 6,4-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением HD+ (720×1560), тройной основной камерой 25+5+8 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп, интегрированным в дисплей сканером отпечатков пальцев.
Аппаратной основой стал процессор Exynos 7904, 3 или 4 ГБ ОЗУ и от 32 до 128 ГБ флеш-памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 4000 мАч, есть поддержка быстрой 15-ваттной зарядки.