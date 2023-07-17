Улучшенный дисплей и новый процессор: в Сеть утекли полные характеристики флагманского Google Pixel 8 Pro

Одна из ключевых особенностей нового устройства — это 6,7-дюймовый QHD+ LTPO OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц.

Этот дисплей адаптирует частоту обновления в зависимости от отображаемого контента, что позволяет сберегать заряд аккумулятора и обеспечить более плавную и реалистичную картинку.

Кроме того, Google Pixel 8 Pro будет оснащен мощным процессором Google Tensor G3 вместе с чипом безопасности Titan, а также и 12 ГБ оперативной памяти, что гарантирует высокую производительность и быструю работу устройства.

Вместе с тем ожидается тройная камера с разрешением 50 Мп (OIS), 64 Мп (ультраширокоугольная) и 48 Мп (телефото), позволяющие делать высококачественные фотографии в любых условиях.

Аккумулятор ёмкостью 4950 мАч обеспечит длительное время работы без подзарядки, а поддержка быстрой проводной зарядки мощностью 27 Вт добавит дополнительное удобства в использовании.

Ожидается, что анонс новинки состоится уже через пару месяцев. Скорее всего, уже в октябре 2023 года.