Улучшенный складной флагман Xiaomi Mix Fold получит камеру-невидимку и повышенную частоту экрана

По данным интернет-инсайдеров, устройство оснастят улучшенным экраном и более быстрой зарядкой. Так, если прежде Mix Fold поддерживал максимальную мощность в 67 Вт, то теперь это будет 120 Вт, пишет Android Authority.

Если же говорить об экране, то теперь внешний и внутренний дисплеи будут поддерживать частоту обновления 120 и 90 Гц соответственно. А в качестве «вишенки на торте» должна стать фронтальная камера-невидимка.

К сожалению, всё ещё неизвестно, как скоро улучшенный Xiaomi Mi Mix представят официально. Но, скорее всего, случится это уже до конца 2021 года.