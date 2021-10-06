Улучшенный складной флагман Xiaomi Mix Fold получит камеру-невидимку и повышенную частоту экрана

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Улучшенный складной флагман Xiaomi Mix Fold получит камеру-невидимку и повышенную частоту экранаИ всё это без выпуска следующего поколения устройства
Весной 2021 года Xiaomi представила свой первый гибкий смартфон — Mi Mix Fold. Теперь же стало известно, что компания провела работу над ошибками и готовится выпустить улучшенную версию устройства.
По данным интернет-инсайдеров, устройство оснастят улучшенным экраном и более быстрой зарядкой. Так, если прежде Mix Fold поддерживал максимальную мощность в 67 Вт, то теперь это будет 120 Вт, пишет Android Authority.
Если же говорить об экране, то теперь внешний и внутренний дисплеи будут поддерживать частоту обновления 120 и 90 Гц соответственно. А в качестве «вишенки на торте» должна стать фронтальная камера-невидимка.
К сожалению, всё ещё неизвестно, как скоро улучшенный Xiaomi Mi Mix представят официально. Но, скорее всего, случится это уже до конца 2021 года.