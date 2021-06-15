Улучшенный складной смартфон Xiaomi представят до конца года

На этот раз информация была опубликована в китайской социальной сети Weibo. Пользователь под ником Digital Chat Station, известный благодаря своим предыдущим утечкам, рассказал о том, чего стоит ожидать от нового складного смартфона Xiaomi.

Новинка не получит изменений в плане аппаратной оснащенности (все тот же Qualcomm Snapdragon 888, те же камеры и идентичный аккумулятор), но инженеры поменяют конструкцию шарнира и петель на более надежную. Дисплей тоже немного "прокачают" в сотрудничестве с компанией Visionox. Так, внешний экран смартфона получит частоту обновлений 90 Гц, а внутренний – 120 Гц.

Ожидается, что смартфон составит конкуренцию третьему поколению Galaxy Z Fold и складному "пикселю" от Google.