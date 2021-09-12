Уменьшенную «чёлку» невышедшего iPhone 13 сравнили с таковой у iPhone 12

Именно её решили сравнить с той, которая установлена во всех последних iPhone, начиная с iPhone X. Соответствующие фотографии опубликовали в сети энтузиасты, пишет MyDrivers.

В итоге многие пользователи остались недовольны тем, как смотрится обновлённый вырез под Face ID. Его даже сравнили с кроличьими зубами, а сам iPhone 13 — с кроликом.