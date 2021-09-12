Уменьшенную «чёлку» невышедшего iPhone 13 сравнили с таковой у iPhone 12

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Сегодня в 12:17
Уменьшенную «чёлку» невышедшего iPhone 13 сравнили с таковой у iPhone 12И выглядит она… спорно
От новых iPhone 13 ждут изменений по части экрана (как минимум в Pro-версиях), а также новых цветов. Но есть у грядущей линейки и другая интересная потенциальная особенность — уменьшенная «чёлка».
Именно её решили сравнить с той, которая установлена во всех последних iPhone, начиная с iPhone X. Соответствующие фотографии опубликовали в сети энтузиасты, пишет MyDrivers.
В итоге многие пользователи остались недовольны тем, как смотрится обновлённый вырез под Face ID. Его даже сравнили с кроличьими зубами, а сам iPhone 13 — с кроликом.
Напомним, что анонс новых iPhone 13 состоится уже 14 сентября. По последним данным, в iPhone 13 Pro и 13 Pro Max будет установлен LTPO-дисплей от Samsung с максимальной частотой обновления 90 и 120 Гц соответственно.