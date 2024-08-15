Умный поиск по фото будет первой ИИ-функцией, которую получат середняки Galaxy А

Теперь стали известны модели этой линейки и какая ИИ-функция первой придёт на «середнячки». Стало известно, что первыми ИИ от Samsung получат Galaxy A54, A34, A55 и A35 уже к концу августа.

Первой функцией из Galaxy AI станет Circle to Search — «умный» поиск по изображению, помогающий найти конкретный объект и всю информацию о нём.

Продвинутые инструменты ИИ получат не только средние смартфоны, но и планшеты. Причём позже ИИ частично распростится и на бюджетные модели.