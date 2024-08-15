Умный поиск по фото будет первой ИИ-функцией, которую получат середняки Galaxy А

Опубликовано 15 августа 2024, 06:00
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Умный поиск по фото будет первой ИИ-функцией, которую получат середняки Galaxy АФункция должна выйти в конце августа
Пару недель назад инсайдеры анонсировали внедрение пакета ИИ-функций Galaxy AI, которым оснащены флагманские смартфоны и планшеты Samsung, в среднебюджетные смартфоны — Galaxy A.
© Samsung
Теперь стали известны модели этой линейки и какая ИИ-функция первой придёт на «середнячки». Стало известно, что первыми ИИ от Samsung получат Galaxy A54, A34, A55 и A35 уже к концу августа.
Первой функцией из Galaxy AI станет Circle to Search — «умный» поиск по изображению, помогающий найти конкретный объект и всю информацию о нём.
Продвинутые инструменты ИИ получат не только средние смартфоны, но и планшеты. Причём позже ИИ частично распростится и на бюджетные модели.
Источник:SamMobile
Автор:Андрей Кадуков