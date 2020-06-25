Упоминание неанонсированной гибкой раскладушки линейки Galaxy Z Flip появилось на официальном сайте Samsung

Речь идет о полноценной странице, посвященной новому смартфону Samsung Galaxy Z Flip 5G с модельным номером SM-F707N. К сожалению, на сайте Samsung нет никакой информации о технических характеристиках устройства, но о них известно благодаря базе данных китайского регулятора TENAA.

Так, судя по всему, устройство получит внешний дисплей на 1,05 дюймов с разрешением 300 х 112 пикселей и аж два аккумулятора на 2 500 и 704 мАч. Основной же экран будет на 6,7-дюймов, выполнен по технологии AMOLED, а его разрешение составит FullHD+. Работать новый Galaxy Z Flip будет на базе еще неанонсированного процессора Snapdragon 865+, а основная камера станет еще лучше благодаря увеличению разрешения с 10 до 12 Мп.