Упор на ИИ и 3D-графику: раскрыты особенности процессора большинства флагманских смартфонов в 2024 году

Упор на ИИ и 3D-графику: раскрыты особенности процессора большинства флагманских смартфонов в 2024 годуДжентльменский набор, так сказать
ARM заявила о том, что игровая производительность на смартфонах 2024 года сильно улучшится.
И всё из-за того, что в основу их процессоров ляжет чип TSC23. Он будет состоять из Cortex-X4 Armv9, балансированного ядра Cortex-A720 и графического чипа Immortalis-G720.
Свежий октакор-кластер получил название DSU-120 — именно он заменит DSU-110, используемый в настоящее время в чипсете Snapdragon 8 Gen 2 от Qualcomm.
Сообщается, что кластер включает в себя два высокопроизводительных ядра Cortex-X4, которые на 15% быстрее и потребляют на 40% меньше энергии по сравнению с Cortex-X3.
Четыре ядра Cortex-A720 обеспечивают сбалансированную производительность и энергоэффективность (они на 20% более эффективны, чем предыдущее поколение ядер Cortex-A715).
Всего получается шесть ядер, поэтому нужно ещё два. Они будут представлены парой ядер Cortex-A520 для задач, не требующих большого количества вычислительной мощности. В ARM заявляют, что ядро A520 на 22% более эффективно, чем ядро Cortex-A515, что делает его «самым производительным энергоэффективным ядром».
При этом также в свежей разработке ARM уделяется немало внимания возможностям, ориентированным на ИИ.