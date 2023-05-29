Упор на ИИ и 3D-графику: раскрыты особенности процессора большинства флагманских смартфонов в 2024 году

И всё из-за того, что в основу их процессоров ляжет чип TSC23. Он будет состоять из Cortex-X4 Armv9, балансированного ядра Cortex-A720 и графического чипа Immortalis-G720.

Свежий октакор-кластер получил название DSU-120 — именно он заменит DSU-110, используемый в настоящее время в чипсете Snapdragon 8 Gen 2 от Qualcomm.

Сообщается, что кластер включает в себя два высокопроизводительных ядра Cortex-X4, которые на 15% быстрее и потребляют на 40% меньше энергии по сравнению с Cortex-X3.

Четыре ядра Cortex-A720 обеспечивают сбалансированную производительность и энергоэффективность (они на 20% более эффективны, чем предыдущее поколение ядер Cortex-A715).