Урезанную версию чипа Snapdragon 8 Elite впервые протестировали в Geekbench

Чип протестировали в Oppo Find N5 (он же OnePlus Open 2), где он продемонстрировал интересные результаты.

В одноядерном тесте Geekbench 6.1 чип набрал 3083 балла, что сравнимо с его полноядерным аналогом. В многоядерном тесте он показал 8865 баллов, что на 6% ниже среднего результата для версии с 8 ядрами (9404 балла).

Устройство Oppo, на котором тестировался чип, оснащено 16 ГБ оперативной памяти и работает на Android 15.

Снижение производительности в многоядерных задачах компенсируется улучшенной теплоотдачей, что позволяет чипу дольше поддерживать стабильные частоты.

Oppo Find N5, один из самых тонких складных смартфонов 2025 года, выйдет в феврале. Пока это единственное устройство, использующее новую версию чипа Snapdragon, но ожидается, что вскоре его адаптируют и другие бренды.