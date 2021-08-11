Уровень «невидимости» фронтальной камеры Xiaomi Mi Mix 4 показали на видео

Не прошло и суток, как в сети начали появляться первые «реальные» видео. В них пользователи держат смартфон на руках и показывают со всех сторон.

На одном из таких роликов можно увидеть, как выглядит селфи-камера Mi Mix 4 и то, насколько она невидимая на самом деле. Судя по всему, Xiaomi и вправду удалось добиться того, чего та же ZTE в прошлом году не смогла — выпустить смартфон с камерой-невидимкой.

Можно подумать, что на видео заметна область, в которой расположен модуль. Но потом становится понятно, что это из-за защитной плёнки — она имеет специальный вырез в том месте, где находится камера смартфона.