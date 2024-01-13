$500 и внешний OLED-дисплей: представлен «неубиваемый» смартфон с уникальным дизайном

Новинка сочетает в себе устойчивость к экстремальным условиям и передовые технологии, включая второй OLED-дисплей на задней панели.

Этот 1.58-дюймовый дополнительный экран может отображать дату, уровень заряда батареи, компас, управлять воспроизведением музыки, отображать уведомления и принимать звонки.

Doogee V20S оснащен мощным процессором Dimensity 6020 от MediaTek, 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ внутреннего накопителя, который можно расширить с помощью карты памяти.

Смартфон поддерживает две SIM-карты и соединение с 5G-сетями. Основная камера имеет разрешение 50 Мп, ночная камера — 24 Мп, ультраширокоугольная/макро-камера — 8 Мп, а фронтальная камера — 20 Мп.

Смартфон также получил яркий AMOLED-дисплей с максимальной яркостью 500 кд/м² и разрешением 1080 x 2400 пикселей, защищенный стеклом Corning Gorilla Glass.

Модель сертифицирована по стандартам IP68, IP69K и MIL-STD-810H, что гарантирует высокую устойчивость к воздействию внешних факторов. В смартфоне установлен боковой датчик отпечатков пальцев, а его аккумулятор на 6000 мАч поддерживает зарядку мощностью до 33 Вт.

Doogee V20S поступит в продажу в этом месяце по цене около $500.