Ушли, но не до конца? На российском сайте Samsung появились складные флагманы Galaxy Z Fold 4 и Z Flip 4

Сегодня в 06:42
1 мин.
Ушли, но не до конца? На российском сайте Samsung появились складные флагманы Galaxy Z Fold 4 и Z Flip 4И прочие новинки с недавнего Galaxy Unpacked
Уже несколько месяцев, как Samsung официально ушла с российского рынка. Более того — с марта 2022 года компания даже не обновляла свой российский сайт.
Но, внезапно, в Сети появилась российская страница, посвящённая новейшим флагманам бренда — Galaxy Z Flip 4 и Z Fold 4. Причём описание смартфонов и их особенностей полностью на русском языке.
Более того, Samsung добавила описание двух других устройств, также представленных на Galaxy Unpacked 10 августа — смарт-часов Galaxy Watch 5 и беспроводных наушников Galaxy Buds 2 Pro.
К сожалению, на сайте производителя всё ещё нет информации, когда и по какой цене смартфоны поступят в продажу. Да и в целом, какие-либо гарантии, что это случится, также отсутствуют.
Напомним, что ранее стало известно о том, что компания разрабатывает недорогой смартфон Galaxy A04s, который получит 50 Мп камеру и аккумулятор на 5000 мАч.
Источник:Samsung
Автор:Булат КармакТеги: