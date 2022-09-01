Ушли, но не до конца? На российском сайте Samsung появились складные флагманы Galaxy Z Fold 4 и Z Flip 4

Но, внезапно, в Сети появилась российская страница, посвящённая новейшим флагманам бренда — Galaxy Z Flip 4 и Z Fold 4. Причём описание смартфонов и их особенностей полностью на русском языке.

Более того, Samsung добавила описание двух других устройств, также представленных на Galaxy Unpacked 10 августа — смарт-часов Galaxy Watch 5 и беспроводных наушников Galaxy Buds 2 Pro.