Успех Galaxy Z Fold 7 повлиял и на выход трёхскладного Galaxy TriFold: 31 октября

По информации инсайдеров из 9to5Google, предполагается, что модель представят на саммите АТЭС в южнокорейском городе Кенджу 31 октября и 1 ноября, но пока неизвестно, будет ли это официальная презентация. Также Samsung пока не объявила о доступности устройства за пределами Южной Кореи и Китая, где уже представлена «трикладушка» от Huawei.

В прошлом году модель Galaxy Z Fold SE была сначала доступна только в этих странах, но позже стала глобальной моделью Z Fold 7, продажи которой в США превысили продажи предыдущей модели на 50%. Кроме того, почти 30% продаж Z Fold 7 обеспечены за счёт владельцев Ultra-моделей, переходящих на складные телефоны.