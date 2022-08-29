Устали от лопат? Sony выпустит компактный флагман на топовом процессоре Snapdragon 8+ Gen 1

Сейчас же всплыли определённые подробности о грядущем анонсе. Так, стало известно, что речь шла о новой компактной модели бренда, которая к тому же получит флагманское железо.

Скорее всего, миниатюрной новинкой станет Sony Xperia 5 IV. Размер её дисплея составит всего лишь 6,04 дюйма, что даже меньше, чем у того же iPhone 14 с его 6,1 дюймами. В основу смартфона ляжет топовый процессор Snapdragon 8+ Gen 1.

Что интересно, в отличие от прочих флагманов, грядущая новинка от Sony могут оснастить 3,5-мм аудиоразъёмом.

Правда всё это или нет — узнаем всего через несколько дней. Тогда же станет известно, какую цену японская компания попросит за смартфон.