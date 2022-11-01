Устали от выпирающих камер в смартфонах? Xiaomi нашла способ, как спрятать их в корпус

Но, внезапно, Xiaomi нашла способ побороть неприятную тенденцию. Как стало известно, Xiaomi Mobile Software запатентовала новую конструкцию поворотной камеры для смартфона.

Так, в сложенном состоянии она полностью прячется в корпусе смартфона, в результате чего никак не выступает за пределы задней панели. Но как только пользователю нужно будет сделать снимок, блок целиком поворачивается на 90 градусов.