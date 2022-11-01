Устали от выпирающих камер в смартфонах? Xiaomi нашла способ, как спрятать их в корпус

Устали от выпирающих камер в смартфонах? Xiaomi нашла способ, как спрятать их в корпусНеужели кто-то додумался реализовать подобное?
За последние пару-тройку лет производители смартфонов будто бы перестали стесняться толщины камер. Они могут выпирать на несколько миллиметров, а то и больше — чего только стоит модуль в iPhone 14 Pro.
Но, внезапно, Xiaomi нашла способ побороть неприятную тенденцию. Как стало известно, Xiaomi Mobile Software запатентовала новую конструкцию поворотной камеры для смартфона.
Так, в сложенном состоянии она полностью прячется в корпусе смартфона, в результате чего никак не выступает за пределы задней панели. Но как только пользователю нужно будет сделать снимок, блок целиком поворачивается на 90 градусов.
По словам экспертов, подобная конструкция позволит Xiaomi внедрить в свои смартфоны самую топовую оптику на рынке. А она, в свою очередь, позволит делать высокодетализированные снимки, которые другие смартфоны не смогут делать просто физически.