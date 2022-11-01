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11:06, 01 ноября 2022
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Устали от выпирающих камер в смартфонах? Xiaomi нашла способ, как спрятать их в корпус

Неужели кто-то додумался реализовать подобное?

За последние пару-тройку лет производители смартфонов будто бы перестали стесняться толщины камер. Они могут выпирать на несколько миллиметров, а то и больше — чего только стоит модуль в iPhone 14 Pro.

Устали от выпирающих камер в смартфонах? Xiaomi нашла способ, как спрятать их в корпус

Но, внезапно, Xiaomi нашла способ побороть неприятную тенденцию. Как стало известно, Xiaomi Mobile Software запатентовала новую конструкцию поворотной камеры для смартфона.

Так, в сложенном состоянии она полностью прячется в корпусе смартфона, в результате чего никак не выступает за пределы задней панели. Но как только пользователю нужно будет сделать снимок, блок целиком поворачивается на 90 градусов.

Устали от выпирающих камер в смартфонах? Xiaomi нашла способ, как спрятать их в корпус

По словам экспертов, подобная конструкция позволит Xiaomi внедрить в свои смартфоны самую топовую оптику на рынке. А она, в свою очередь, позволит делать высокодетализированные снимки, которые другие смартфоны не смогут делать просто физически.

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