Установить Google Сервисы на устройства Huawei оказалось проще, чем когда-либо ранее

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Сегодня в 15:03
Установить Google Сервисы на устройства Huawei оказалось проще, чем когда-либо ранееНаконец-то!
Ещё в 2019 году Huawei попала под санкции США. После этого китайский бренд лишился доступа к Google Сервисам, без которых на платформе компании перестали работать такие приложения как YouTube, Gmail, Play Store и так далее.
И если поначалу энтузиасты находили те или иные способы обойти ограничения, то чем дольше Huawei находилась в немилости Соединённых Штатов, тем меньше было у пользователей «лазеек» для возвращения сервисов от Google.
Но вот появился новый метод, благодаря которому на смартфоны и планшеты Huawei можно вернуть модули поискового гиганта. Причём свежий метод прост как никогда ранее, сообщает Mobiletelefon.
Любой желающий может найти в AppGallery приложение Gspace, установить его, после чего попасть в специальное «пространство» и устанавливать оттуда любые приложения. Все они будут поддерживать сервисы Google, а это значит, что YouTube и прочие недоступные ранее программы вновь работают как должны.