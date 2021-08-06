Установить Google Сервисы на устройства Huawei оказалось проще, чем когда-либо ранее

И если поначалу энтузиасты находили те или иные способы обойти ограничения, то чем дольше Huawei находилась в немилости Соединённых Штатов, тем меньше было у пользователей «лазеек» для возвращения сервисов от Google.

Но вот появился новый метод, благодаря которому на смартфоны и планшеты Huawei можно вернуть модули поискового гиганта. Причём свежий метод прост как никогда ранее, сообщает Mobiletelefon.

Любой желающий может найти в AppGallery приложение Gspace, установить его, после чего попасть в специальное «пространство» и устанавливать оттуда любые приложения. Все они будут поддерживать сервисы Google, а это значит, что YouTube и прочие недоступные ранее программы вновь работают как должны.