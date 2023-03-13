Установку 200 Мп камеры в новый складной Samsung Galaxy Z Fold 5 назвали «невозможной»

Так, например, многие ожидали, что в грядущем Galaxy Z Fold 5 будет установлена новейшая камера Samsung на 200 Мп. Та самая, которая ранее дебютировала в флагманском Galaxy S23 Ultra.

Но, судя по данным инсайдеров, чуда не произойдёт — устройство оснастят той же основной камерой, что и его предшественника. Как пишут эксперты, всё дело в том, что на данный момент невозможно установить сенсор Samsung ISOCELL HP2 в Z Fold 5.

Причём причина «невозможности» не называется. Предположительно, связано это исключительно с техническими проблемами, возникающими из-за механизма складывания. Выдвигается также вариант, что виной всему стоимость нового сенсора.

Напомним, что Galaxy Z Fold 4 был оснащён датчиком ISOCELL GN3 на 50 Мп. В его арсенале имеются такие передовые функции, как Dual Pixel PDAF и оптическая стабилизация.

Анонс Samsung Galaxy Z Fold 5 ожидается в августе, в рамках ежегодного мероприятия Galaxy Unpacked.