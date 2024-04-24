Устаревшие модели Xiaomi Mi 10 начали получать основанную на Android 13 HyperOS

HyperOS основана на Android 13, и не настолько «продвинута», как Android 14, которой оснащены последние флагманы Xiaomi, Redmi и Poco. Как отмечается, обновление до HyperOS получат модели Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro и Mi 10 Ultra, размер обновления — 4 ГБ.

В смартфонах будут улучшены некоторые элементы интерфейса и взаимодействие с экосистемой Xiaomi, каких-либо принципиальных новшеств не ожидается.

Европейские версии девайсов серии Xiaomi Mi 10 получат обновление прошивки чуть позже.