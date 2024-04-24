Устаревшие модели Xiaomi Mi 10 начали получать основанную на Android 13 HyperOS

Опубликовано 24 апреля 2024, 00:00
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Устаревшие модели Xiaomi Mi 10 начали получать основанную на Android 13 HyperOSПока обновляются только китайские версии этих смартфонов
Китайские версии флагманских смартфонов серии Xiaomi Mi 10 2022 года начали получать обновление прошивки до собственной ОС компании — HyperOS.
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HyperOS основана на Android 13, и не настолько «продвинута», как Android 14, которой оснащены последние флагманы Xiaomi, Redmi и Poco. Как отмечается, обновление до HyperOS получат модели Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro и Mi 10 Ultra, размер обновления — 4 ГБ.
В смартфонах будут улучшены некоторые элементы интерфейса и взаимодействие с экосистемой Xiaomi, каких-либо принципиальных новшеств не ожидается.
Европейские версии девайсов серии Xiaomi Mi 10 получат обновление прошивки чуть позже.
Источник:GizmoChina
Автор:Андрей Кадуков
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