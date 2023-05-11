Устаревший процессор, большой вес и высокая цена: Google представила свой первый складной смартфон Pixel Fold

В основе новинки — процессор Tensor G2. Это означает, что следующие модели Pixel 8 и 8 Pro, которые выйдут через несколько месяцев, будут мощнее Pixel Fold.

Складной смартфон Google также оснащён двумя OLED-экранами с частотой обновления 120 Гц: внутренним диагональю 7,6 дюйма и внешним на 5,8 дюйма.

Внутренний экран защищен ультратонким стеклом, а пиковая яркость экранов составляет 1550 и 1450 кд/м2 соответственно.