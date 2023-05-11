Устаревший процессор, большой вес и высокая цена: Google представила свой первый складной смартфон Pixel Fold

Устаревший процессор, большой вес и высокая цена: Google представила свой первый складной смартфон Pixel FoldПервый блин комом
Google представила свой первый складной смартфон — Pixel Fold. Выглядит новинка как немного видоизменённая версия Pixel 7 Pro.
В основе новинки — процессор Tensor G2. Это означает, что следующие модели Pixel 8 и 8 Pro, которые выйдут через несколько месяцев, будут мощнее Pixel Fold.
Складной смартфон Google также оснащён двумя OLED-экранами с частотой обновления 120 Гц: внутренним диагональю 7,6 дюйма и внешним на 5,8 дюйма.
Внутренний экран защищен ультратонким стеклом, а пиковая яркость экранов составляет 1550 и 1450 кд/м2 соответственно.
Смартфон получил 12 ГБ оперативной памяти и 256 либо 512 ГБ внутреннего накопителя. Основная камера оборудована 48-мегапиксельным датчиком, а также есть сверхширокоугольная и телекамера с разрешением 10,8 Мп, обеспечивающая пятикратный оптический зум.
Из прочего стоит отметить достаточно большой вес (около 300 грамм), аккумулятор на 4821 мАч и высокую цену. Так, за устройство просят $1800.