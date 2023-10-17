Устаревший Snapdragon 8 Gen 2 или новейший Apple A17 Pro от iPhone 15 Pro — какой процессор дешевле

По последним оценкам, стоимость производства A17 Pro составляет приблизительно $130. Это на 27% дороже, чем предыдущий чип A16 Bionic, который стоил Apple всего $110 за единицу.

Однако интересный факт: несмотря на современный техпроцесс и сложности в производстве, A17 Pro оказался дешевле, чем Snapdragon 8 Gen 2 от Qualcomm, выпущенный в 2022 году.

Партнёры Qualcomm платят $160 за каждую единицу Snapdragon 8 Gen 2 для использования в своих флагманских устройствах.

Таким образом, несмотря на высокую стоимость производства и новейшие технологии, Apple смогла сделать свой чип A17 Pro более доступным по сравнению с конкурентом от Qualcomm.

Однако стоит отметить, что A17 Pro используется исключительно в устройствах Apple, в то время как Snapdragon 8 Gen 2 доступен для множества производителей Android-смартфонов.